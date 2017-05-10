أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة “سوزوكى”أعلى محور 26 يوليو، بالقرب من نفق الأمن المركزى نتيجة للسرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات للمتجه من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان، وانتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بحادث مرورى أعلى محور 26 يوليو، فأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور إلى مكان الحادث، لإزالة الحطام، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.