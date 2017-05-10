دعت نينسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلى تشكيل لجنة مستقلة بشأن إجراء تحقيق في “التدخل الروسي” في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت بيلوسي: “مصالح القضاء تطالب الكونجرس بتشكيل لجنة مستقلة تضم أعضاء من الحزبين بغية إجراء تحقيق حول صلات ترامب بروسيا”.

وكان السيناتور الجمهوري جون ماكين أدلى في وقت سابق بتصريح مماثل.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال، يوم 9 مايو الجاري، جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، متهما إياه بعدم القدرة على قيادة المكتب بفعالية.

ومن الجدير بالذكر أن كومي أجرى تحقيقا في صلات ترامب المحتملة مع روسيا التي نفاها كل من البيت الأبيض والكرملين على حد سواء.