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نتنياهو يصف التحالف مع الولايات المتحدة بـ"المتين"
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

نتنياهو يصف التحالف مع الولايات المتحدة بـ"المتين"

2017-05-10 08:36:13
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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحالف بلاده مع الولايات المتحدة بـ«المتين».

جاء ذلك، خلال استقبال نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد بتل أبيب.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه: «يسرني الالتقاء بك مرة أخرى، هنالك تحالف متين بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتحالف كبير بين الجيش الأمريكي وجيش الدفاع الإسرائيلي».

وأضاف: «اللقاء تناول مواصلة تعميق العلاقات الأمنية الوطيدة بين البلدين والتحديات المشتركة لهما».

ووصل دانفورد، مساء أمس الإثنين، إلى تل أبيب، في زيارة تستغرق يومين؛ لإجراء محادثات بشأن سوريا وتنظيم “داعش” الإرهابي.

وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لدانفورد إلى إسرائيل، منذ توليه منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في أكتوبر 2015.

وتعتبر الولايات المتحدة الحليف الأكبر لإسرائيل؛ إذ وافقت العام الماضي، على تقديم مساعدات عسكرية قياسية لها، خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بـ 38 مليار دولار، هي الأكبر في التاريخ الأمريكي.

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