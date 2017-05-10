هنأ البيت الأبيض في الولايات المتحدة، الرئيس المنتخب عن الحزب الديمقراطي، مون جيه إن، بانتخابه رئيسا لكوريا الجنوبية، وأعرب عن تطلعه للتعاون مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لتعزيز التحالف بين البلدين.

ونقل البيت الأبيض التهنئة للجانب الكوري -في بيان نقله المتحدث باسمه شون سبايسر- وجاء فيه، بحسب وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، “نهنئ الرئيس المنتخب مون جيه إن، على فوزه في الانتخابات، وننضم إلى الشعب الكوري الجنوبي، في احتفاله بانتقال السلطة بالبلاد بشكل ديمقراطي وسلمي”.

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع الرئيس المنتخب، لتعزيز التحالف الأمريكي - الكوري بشكل مستمر، وتعميق الصداقة والشراكة بين البلدين.

يُذكر، أن مون جيه إن سيصبح رسميًا رئيسًا للبلاد، في أعقاب تلقي وثيقة التعيين من قبل لجنة الانتخابات الوطنية الكورية الجنوبية، وتأدية اليمين الدستورية.