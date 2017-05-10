أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة فهمي علام محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح أمس الثلاثاء، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من باريس، وبتفتيشه تم العثور على 430 قرص ترامادول .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي.

