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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول
ضبط حقيبة بها أقراص ترامادول ومخدرات بمطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول

2017-05-10 08:13:44
أ ش أ

أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة فهمي علام محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح أمس الثلاثاء، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من باريس، وبتفتيشه تم العثور على 430 قرص ترامادول .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي.

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