أعلنت قيادة التحالف العربى، رصد وتفكيك ألغام بحرية بالقرب من ميناء ميدى الاستراتيجي فى اليمن.

وبحسب قناة العربية، استغلت ميليشيات الحوثى طبيعة السواحل لنشر الألغام البحرية، معرضة بذلك السفن الدولية والممرات الملاحية للخطر.

وألقى بيان قيادة التحالف الضوء على نوعية الألغام التى نشرها الحوثيين، حيث اتضح بعد نتائج الفحوص أن طريقة التصنيع تمت عبر وسائل بدائية، إلا أن هذه الألغام تشكل تهديداً صريحاً لسلامة وحركة الملاحة الدولية والتجارية، حيث إنها قد تلحق أضراراً بسفن الإغاثة والمساعدات التى تدخل عن طريق ميناء ميدي، ما يجعلها تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي.