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تجدد الاشتباكات بين المعارضة السورية وقوات النظام على أطراف حى القابون
فصائل المعارضة السورية

تجدد الاشتباكات بين المعارضة السورية وقوات النظام على أطراف حى القابون

2017-05-10 08:17:32
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أفادت مصادر بالمعارضة السورية بتجدد الاشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات النظام مدعومة بالمليشيات الموالية لها على أطراف حى القابون شرقى دمشق، عقب تهدئة شهدها الحي.

وقالت هذه المصادر ـ لقناة “سكاى نيوز” الاخبارية اليوم الأربعاء ـ إن قوات النظام خرقت التهدئة وجددت محاولات اقتحام الحى بالمدرعات، مؤكدة أن فصائل المعارضة تصدت لتلك المحاولات .

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن المعارضة المسلحة وقوات النظام توصلتا إلى اتفاق مبدئى يقضى بوقف إطلاق النار فى حى القابون المتاخم للغوطة الشرقية، لبدء التفاوض على مصير الحي.

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