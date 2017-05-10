تجدد الاشتباكات بين المعارضة السورية وقوات النظام على أطراف حى القابون

أفادت مصادر بالمعارضة السورية بتجدد الاشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات النظام مدعومة بالمليشيات الموالية لها على أطراف حى القابون شرقى دمشق، عقب تهدئة شهدها الحي.

وقالت هذه المصادر ـ لقناة “سكاى نيوز” الاخبارية اليوم الأربعاء ـ إن قوات النظام خرقت التهدئة وجددت محاولات اقتحام الحى بالمدرعات، مؤكدة أن فصائل المعارضة تصدت لتلك المحاولات .

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن المعارضة المسلحة وقوات النظام توصلتا إلى اتفاق مبدئى يقضى بوقف إطلاق النار فى حى القابون المتاخم للغوطة الشرقية، لبدء التفاوض على مصير الحي.