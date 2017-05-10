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الرئيس الصيني يعبر عن رغبته في تسوية الخلافات مع كوريا الجنوبية
الرئيس الصيني شي جين بينج

الرئيس الصيني يعبر عن رغبته في تسوية الخلافات مع كوريا الجنوبية

2017-05-10 08:06:14
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قال الرئيس الصيني شي جين بينج في رسالة تهنئة إلى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إن الصين مستعدة لتسوية الخلافات مع سول بطريقة مناسبة وعلى أساس التفاهم والثقة المتبادلين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” في تقرير بشأن الرسالة أن شي عبر عن تقديره الكبير لكوريا الجنوبية وللعلاقات بين البلدين.

ولم يتطرق التقرير إلى كوريا الشمالية أو منظومة الدفاع الصاروخي التي تنشرها الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية وتعارضها الصين بشدة قائلة إنها تهديد لأمنها.

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