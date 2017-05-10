تصدرت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الناجحة لمملكة البحرين، والشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

فتحت عنوان “التزام مصري بحماية أمن الخليج” ، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عاد إلى أرض الوطن، أمس، مختتما زيارة ناجحة للكويت والبحرين استغرقت ثلاثة أيام، رسخت التزام مصر بالحفاظ على أمن دول الخليج الشقيقة، والسعى إلى لم الشمل العربي في ظل التحديات المتصاعدة بالمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس السيسى استقبل، بمقر إقامته بالعاصمة البحرينية المنامة - قبيل عودته إلى القاهرة- صباح أمس أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني، حيث أشاد الرئيس السيسى بخصوصية العلاقات المصرية - البحرينية، معربا عن التقدير لمواقف البحرين المشرفة إزاء مصر وشعبها، مؤكدا الحرص على تطوير علاقات البلدين فى جميع المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

وأثنى الرئيس السيسى على ما تتميز به البحرين من انفتاح، والدور المهم الذي يقوم به مجلس النواب البحريني في مناقشة القضايا الوطنية.

وأضاف يوسف أن رئيس مجلس النواب البحريني رحب بزيارة الرئيس إلى المنامة، مشيرا إلى الآفاق الواسعة لتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات, لاسيما البرلمان، وشدد الملا على أن البحرين تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مثمنا دورها فى الحفاظ على أمن واستقرار البحرين والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في تعزيز وحدة الصف العربي، ومؤكدا أن مصر قوية بشعبها وأنها ستظل دائما نموذجا للتعايش والوحدة الوطنية.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه برئاسة شريف إسماعيل رئيس المجلس أمس، على تخصيص منحة إضافية بقيمة مليار جنيه، لبطاقات التموين، وذلك بعد عرض الاقتراح على الرئيس السيسى وموافقته عليه.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن المنحة ستصرف لمرة واحدة فقط، خلال شهر رمضان.

وأوضح على المصيلحى وزير التموين، أن نصيب كل بطاقة من المنحة سيبلغ 14 جنيها، لتوفير سبع سلع أساسية.

من جانبها, أكدت غادة والى وزيرة التضامن أن هذا الإجراء يأتي في إطار التخفيف عن الأسر، وتنفيذ سياسات العدالة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة، لافتة إلى موافقة مجلس الوزراء على تخصيص سيارات كهربائية، بمحطة مصر، لتوصيل كبار السن والمعاقين، وفى حال نجاح التجربة تعمم على بقية المحطات.

وناقش المجلس في اجتماعه عدة قضايا جماهيرية مثل إستراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، للارتقاء بجودة التعليم وتجاوز المعوقات الكثيرة فى هذا الصدد، وتطرق الاجتماع إلى تعديل تشكيل المجلس الأعلى للآثار، ليكون هيئة مستقلة ذاتية التمويل.

وأشارت إلى أن المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية, الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

وفي الشأن البرلماني، ذكرت “الأهرام” أن مجلس النواب لم يتمكن من التصويت النهائي على قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية أمس, لتعذر اكتمال نصاب «الثلثين» وسوف يعقد جلسة اليوم للتصويت على القانون.

وذكرت الصحيفة أن المجلس كان قد حسم الخلاف حول المادة الخامسة من القانون أمس، وبدأ فى جلسته المسائية التصويت النهائى على مشروع القانون، والذى ينص على منح العاملين علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أقصى 120 جنيها وأدنى 65 جنيها، تصرف بأثر رجعى اعتبارا من يوليو 2016.

وأكد الدكتور على عبدالعال أن المصلحة العليا للدولة تقتضى وجود المادة الخامسة بقانون العلاوة، مشيرا إلى أنها هى ذاتها المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، وقد تسببت فى تأخر الموافقة النهائية، لتمسك الحكومة بالإبقاء عليها، نظرا لأن حذف هذه المادة سوف يكبد الحكومة نحو 18 مليار جنيه.

أما صحيفة “الأخبار” فذكرت في عددها الصادر اليوم أن سيتم خلال ساعات افتتاح حقل لإنتاج الغاز داخل مياه البحر المتوسط علي بعد 65 كيلو مترا من ساحل رشيد بمحافظة البحيرة.

ونقلت الصحيفة عن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، قولها إن مشروع استخراج الغاز برشيد عن طريق شركه بريتش بتروليم من المشروعات القومية العملاقة التي ستوفر ربع احتياجات مصر من الغاز وستساهم في سد احتياجات السوق المحلية من الغاز الذي سيتم ضخه للشبكة القومية وبما يعادل أكثر من عشرة ملايين دولار قيمة استيراد مصر من الغاز يوميا.

وأوضحت الصحيفة أن تصريح محافظ البحيرة جاء خلال تفقدها لموقع الشركة بمدينة رشيد حيث التقت بالعاملين من أبناء مركزي أدكو ورشيد البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل من المهندسين والفنيين والعمالة اللازمة الذين تم إلحاقهم بالعمل عن طريق إعلان بمجلس المدينة واختيارهم للعمل طبقا للمعايير المطلوبة بطريقة حيادية بناء على احتياجات الشركة من التخصصات المطلوبة ووفقا لمراحل العمل الانشائية، مشيرة إلى أنه سيتم مضاعفة هذا العدد من العاملين للشركة في العام القادم.

وتحت عنوان “الرئيس يفتتح 9 مستشفيات.. قريبا” ذكرت “الأخبار” أن د. أحمد عماد وزير الصحة أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفتتح قريبا 9 مستشفيات فى يوم واحد.

وقال الوزير - جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتمريض والذي أقيم بالمركز القومى للتدريب بالعباسية- إنه سيتم هذا العام افتتاح 8 معاهد للتمريض فى عدد من المحافظات .. مشيرا إلى أن 12 معهدا للتمريض يعملون ويخرجون أعدادا كبيرة تعمل بمهنة التمريض.

وأضاف أن مهنة التمريض هي الذراع الحقيقية التي تعمل في المنظومة الصحية بمصر . مؤكدا أن مهنة الطب بدون تمريض تهوى.

وقالت د. كوثر محمود نقيب التمريض إن التمريض المصري قادر على العمل باحترافية في أي مكان وتحت أي ضغوط مهنية وأشارت إلى أن هناك خطوات إصلاحية للمهنة.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت “الأخبار” أن وزارة الآثار استردت 45 قطعة أثرية صغيرة ومتوسطة الحجم من فرنسا بينها لوحة اثرية حجرية تعود لعصر الملك نختبو الثانى من الأسرة الثلاثين بعد أن أوقفت بيعها عندما عرضت في أحد المواقع الإلكترونية لصالات المزادات العالمية بعد أن تم رصدها ومتابعتها واتخاذ إجراءات استردادها، وكانت قد سرقت في تسعينيات القرن الماضي في أحد معابد سقارة.

وقد تسلمت وزارة الآثار من مقر وزارة الخارجية اللوحة الأثرية والتي تمثل المعبودة سخمت تحمل فوق رأسها قرص الشمس وبجوارها افريز من الكتابة الهيروغليفية يحوى فرطوس للملك نختبو الثاني.

أما صحيفة “الجمهورية” فذكرت أن د.مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلن فتح باب التقديم لحجز قطع أراض لجمعيات الاسكان التعاوني الجادة الأحد المقبل لإقامة مشروعات سكنية كاملة المرافق لأعضائها بمدن 6 أكتوبر وبدر والسادات وبني سويف الجديدة وقنا الجديدة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين هيئة تعاونيات البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة من أجل تعظيم دور التعاونيات في جميع المجالات ومن خلال مخطط وزارة الإسكان لدعم منظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية المستهدفة في حل مشكلة الإسكان بمصر.

ونقلت الصحيفة عن د.حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان قوله إنه سيتم بيع كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوي بمقر الهيئة حتي 25 مايو، موضحا أن الكراسة تسلم لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس ادارة الجمعية ولن يلتفت إلي الطلبات السابق تقديمها قبل ذلك موضحا ان آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفاء جميع البيانات هو 20 يوليو المقبل والالتزامات المالية وأسلوب السداد طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط.

وأضاف انه يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول علي أراض لمشروعاتها في أكثر من مدينة بشرط أن تكون في نطاق عمل الجمعية وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائيا موضحا انه سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط.

