قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسليح وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بهدف تسريع المعركة ضد تنظيم داعش، ما من شأنه إثارة غضب تركيا التي تعتبر تلك الوحدات إرهابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس إنّ الرئيس الأمريكي أعطى إذناً للبنتاجون “لتجهيز” تلك الميليشيات الكردية “بقدر ما هو لازم، من أجل تحقيق انتصار واضح على تنظيم داعش ” في الرقة.

ووفقاً لمسؤول أمريكي كبير في مجال الدفاع فضّل عدم ذكر اسمه، قد توفّر الولايات المتحدة للأكراد السوريين “أسلحة خفيفة وذخيرة ومدافع رشاشة وآليات مدرّعة ومعدّات” مثل الجرافات.

ويُشكّل هذا القرار تحولاً رئيسياً من جانب الإدارة الأمريكية، قبل أقلّ من أسبوع على زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لواشنطن في 16 مايو.

فالإدارة الأمريكية كانت رفضت حتى الآن السير في شكل معاكس لرأي تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والحليفة الاستراتيجية للولايات المتحدة. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لانفصاليي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

غير أنّ إدارة ترامب قررت في نهاية المطاف الموافقة على التقييم الذي قدّمته وزارة الدفاع الأمريكية منذ أشهر. فالعسكريون الأمريكيون يعتبرون أن الميليشيات الكردية وحلفاءها العرب هم القوات الوحيدة في سوريا القادرة على شن هجوم سريع على الرقة وتوجيه ضربة قاصمة لتنظيم داعش في سوريا.

وقال جيف ديفيس الثلاثاء إنّ قوات سوريا الديموقراطية، وهي ائتلاف فصائل كردية عربية تُشكّل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، هي “القوة الوحيدة القادرة على استعادة الرقة في مستقبل قريب”.

ووفقاً للمتحدث، فإنّ الولايات المتحدة “عازمة” على ألا تُشكل الشحنات المقبلة من الأسلحة “مخاطر أمنية” إضافية بالنسبة إلى تركيا. ولفت إلى أن الهدف الأوحد لهذه الأسلحة هو استعادة الرقة، موضحاً “ستكون هناك إجراءات إضافية لتعقّب هذه الاسلحة والتحقق من استخدامها”.

وأكدت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت أن الولايات المتحدة لا تفكر في بقاء الميليشيات الكردية على المدى البعيد في مدينة الرقة بعد تحريرها.

وقالت “ندعم بالكامل تسليم الرقة إلى حُكم محلّي عربي”.

وقصفت تركيا سابقا ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وفي نيسان/أبريل، أودت ضربات استهدفت مقرا عاما للميليشيا في شمال شرق سوريا بحياة 28 شخصا. ودارت اشتباكات بين الاكراد والجيش التركي على طول الحدود.

وأرسلت الولايات المتحدة مركبات عسكرية تحمل أعلاماً أمريكية إلى الجانب السوري من الحدود، من أجل تسيير دوريات مع وحدات حماية الشعب الكردية ومنع أي اشتباك جديد.

وقال مايكل أوهانلون الخبير في قضايا الدفاع في مركز بروكينغز للدراسات في واشنطن، إنّ قرار تسليح الأكراد رغم معارضة أنقرة “ينطوي بالتأكيد على خطر” للولايات المتحدة التي تعتبر تركيا حليفة رئيسية لها.

وأضاف لوكالة “فرانس برس” “لكن هناك أيضاً خطر (يتمثل) بمواصلة النهج التركي الذي قد يقود إلى تمديد مستقبلي للحرب” ضد تنظيم داعش.

غير أنّ شارل ليستر الخبير في “معهد الشرق الأوسط”، وهو مركز أبحاث مقرّه واشنطن، كان أكثر انتقاداً.

وقال لفرانس برس “أظنّ أنّ من الصعب جدا أن نتصوّر بأنّ ترامب وجد شيئاً كافياً لتهدئة مخاوف تركيا من رؤية ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية تعزز نفسها على طول الحدود”.

وأضاف أنّ قرار البيت الأبيض “سيؤدي حتما إلى مزيد من عدم الاستقرار” في سوريا.

وكان المركز القومي الأمريكي لمكافحة الارهاب “إن سي تي سي” قد وصف بنفسه وحدات حماية الشعب الكردية بـ”الإرهابية” قبل أن يعود عن تصنيفه هذا في العام 2014 عندما بدأت القوات الأمريكية العمل معها في سوريا.

وأحرزت الميليشيات الكردية مع حلفائها العرب الجزء الأكبر من التقدّم ضد تنظيم داعش في سوريا، بدعم جوي وفره التحالف الدولي ومستشارون عسكريون أمريكيون.