يلتقي وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، اليوم الأربعاء ، مديري مديريات الشباب والرياضة من جميع المحافظات ومديري إدارات الهيئات الشبابية والرياضية ، ويعقد اللقاء بمقر مركز التعليم المدني في الجزيرة.

ويناقش اللقاء مجموعة من الملفات الهامة منها استعراض ملامح قانون الرياضة المصرية، والخطة الإنشائية للوزارة المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأنشطة المقرر تنفيذها بالمنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة القادمة