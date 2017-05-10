بدأت محافظة الأقصر السياحية أولي خطواتها نحو فتح آفاق تنموية استثمارية جديدة بدلا من الاعتماد الكلي علي السياحة التي إن توقفت توقف معها كل شئ، وأطلقت قاطرة الاستثمار الصناعي، حيث سلم محافظ الأقصر محمد بدر، مساء أمس الثلاثاء خطابات تخصيص أول 23 قطعة أرض مجانية بالمنطقة الصناعية بالبغدادي لمستثمرين ورجال أعمال.

جاء هذا الإجراء بعد أن وافقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي 10 طلبات بإنشاء مصانع بالمنطقة بعد يوم واحد من الإعلان عن الموافقة علي 13 طلبا لإنشاء مشروعات وصناعات بالمنطقة ليرتفع بذلك عدد الموافقات إلي 23 قرار موافقة علي تخصيص أراض مجانية، وذلك في اطار مساعي المحافظة لدعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين حيث سيتم استغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات وصناعات آمنة بيئيا ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.

ونظمت المحافظة - بهذه المناسبة - احتفالية لتوزيع عقود الأراضي المجانية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 87030 مترا مربعا علي المستثمرين وأصحاب الشركات، وخلال الحفل ، قال محافظ الأقصر في كلمة له ” إن المشروعات هي عبارة عن مصنع إنتاج أعلاف الدواجن– مصنع آثاث طبي– مصنعان لتعبئة مواد غذائية – ورشة تصنيع وتجميع أجهزة كهربائية– مصنع إنتاج أعلاف الدواجن– مصنع تصنيع وتقطيع رخام طبيعي وجرانيت– مصنع نشر وتصنيع ألواح وترابيع للرخام – مصنع طوب أسمنتي مصنع لتصنيع كافة أنواع اللحوم وتعبئة المواد الغذائية مصنع لإنتاج الكرتون مصنع لانتاج السلك المعدني – مصنع رخام وجرانيت طبيعي– مصنع انتاج السلك المعدني مصنع للنظارات الطبية ومستلزمات النظارات مصنع تقطيع بلوكات رخام وجرانيت مصنع اثاث واعمال خشبية ورشة لتصنيع الابواب والشبابيك مصنع لتصنيع وتجميع الادوات الكهربائية– مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن– مصنع لسلك المواعين مصنع للأكياس البلاستيك– ورشة لتصنيع موبيليات الاثاث مصنع للبويات ومواد الدهان .

ووجه محافظ الأقصر في كلمته بضرورة الاستفادة من المميزات النسبية بالاقصر واستغلال الفرص المتاحة بالمحافظة لافتا الي ضرورة عدم الاعتماد علي السياحة كمقوم احادي للنشاط بالمحافظة وضرورة اقتحام المجال الصناعي بما يعمل علي توفير فرص عمل وتنويع الاقتصاد متوقعا أن تساهم هذه المشروعات في توفير ما يقارب من 1000 فرصة عمل لشباب واهالي الأقصر .

وقال المحافظ بذلنا جهودا علي مدار أكثر من عامين لتهيئة المناخ الاستثماري بالمحافظة والموافقة علي 23 مصنعا سيكونون بداية لاستثمارات واعدة قادمة ونطمح في أكثر من ذلك عبر تنمية وزيادة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة .

ووجه المحافظ الشكر الي الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الاسبق كونه اول من وضع قواعد انشاء مناطق صناعية بالاقصر واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الاقصر لجهوده في اعادة تخطيط المنطقة وتخصيص الاراضي بالمجان للمستثمرين كما اثني المحافظ علي جهود فريق عمل المنطقة الصناعية بالبغدادي ، مطالبا بسرعة انهاء الاجراءات الخاصة باقامة المشروعات وتنمية المناطق الصناعية لافتا الي اتخاذ المحافظة لعدة خطوات تضمن تقديم تسهيلات لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظة مشددا علي ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل اية عقبات قد تواجه المستثمرين وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار وفتح افاق تنموية جديدة بالمحافظة بما يعمل علي خلق فرص عمل للشباب .

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه رسالة لشباب الأقصر بضرورة الاتحاد والعمل بالصناعة مؤكدا ان السياحة ستعود مرة اخري ولكن يجب الاستفادة من مقومات المحافظة والمزايا النسبية في الزراعة والصناعة .

من جانبه ، أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في كلمة له بهذه المناسبة إلي صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والخاص بوضع الضوابط لمنح الاراضي الصناعية بالمجان وقامت الهيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الاقصر لتخصيص الاراضي بالمجان وتم تسليم 23 خطاب اتاحة استكمالا لجهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار بالصعيد حيث ورد للهيئة 331 قطعة ارض شاغرة مخصصة للنشاط الصناعي بمساحة اجمالية 480 الف متر بمحافظة الاقصر منها عدد 129 قطعة مرفقة تقدم لها عدد 29 طلب تم تخصيص 23 منها باجمالي مساحة حوالي 87 الف متر بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 80 مليون جنيه توفر نحو 1000 فرصة عمل .

وقال ” نحن لا نسعي فقط الي توفير الاراضي الصناعية بالمجان بل نعمل علي تيسير اجراءات الحصول علي الموافقات والتراخيص الصناعية واصدار رخص التشغيل المؤقتة لتطوير المنظومة ككل ” ، وأشار إلي إطلاق مشروع الخريطة الصناعية والذي يهدف الي وضع خريطة استثمار صناعي محدثة علي مستوي محافظات مصر قائمة علي امكانيات المحافظات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسكانية وربطها بالمناطق الصناعية من خلال نظم المعلومات الجغرافية #### GIS ####

اختتمت الاحتفالية بتوزيع العقود علي المستثمرين وقدم محافظ الأقصر درع المحافظة لرئيس هيئة التنمية الصناعية تقديرا لجهوده في دفع عملية الاستثمار بالاقصر .

شهد الاحتفالية كل من المهندس مجدي غازي نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء علي الجزار سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والعديد من أهالي الأٌقصر .