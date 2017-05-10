شهد الشارع المصري، ومواقع “السوشيال ميديا”، ضجة كبيرة، بعد المفاجأة المدوية، في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء جلسة محاكمة 67 متهماً باغتيال المستشار هشام بركات، استمعت إلى دفاع المتهم جمال خيري محمود، الذي قدم شهادة من الإدارة الطبية، مثبتاً بها أن موكله شخص كفيف، وطلب من المحكمة أن تناظر المتهم وتسأله عما تعرض له أثناء تحقيقات النيابة، وكيف كان يوقع على أقواله.

وتساءل المحامي، قائلاً: “كيف تتهم النيابة، شخصاً كفيفاً، بتدريب المتهمين على السلاح، واستهداف موكب النائب العام الراحل، هشام بركات؟!”.

وأمرت المحكمة، بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وتأكدت بالفعل من أنه “كفيف”.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات، في يونيو من العام قبل الماضي، بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق عبوات ناسفة، أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلاً عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.