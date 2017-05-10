تستضيف المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، والتي تنعقد في العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، برآسة رئيس المجلس الدستوري الموريتاني.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة، ثم كلمة رئيس المجلس الدستوري الموريتاني الذي يرأس الاتحاد في دورته الحالية، ثم كلمة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة وأمين عام الاتحاد.

ويعقب ذلك اجتماعات اللجنة العلمية بحضور المستشارين رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية بالدول العربية أعضاء الاتحاد، حيث تتركز بنود جدول الأعمال على دعم منظومة القضاء الدستوري في الوطن العربي، وتطوير التعاون بين الدول العربية في مجال حماية الحقوق والحريات.

ويخصص اليوم التالي لاجتماع مجلس إدارة مجلة “الرقابة الدستورية” التي تصدرها الأمانة العامة للاتحاد من مقرها الدائم بالقاهرة.