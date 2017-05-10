 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 07:29 صباحاً
روابط سريعة
محافظ القاهرة ينوب عن الرئيس في احتفال «النصف من شعبان»
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة‎

محافظ القاهرة ينوب عن الرئيس في احتفال «النصف من شعبان»

2017-05-10 07:28:58

يحضر محافظ القاهرة اليوم الأربعاء، عاطف عبدالحميد، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بليلة النصف من شعبان الذي تقيمه وزارة الأوقاف وبحضور وزير الأوقاف ولفيف من المسئولين بالدولة ورجال الدين، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب.

يذكر أن وزارة الأوقاف بدأت الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وقررت أن تكون خاطرة التراويح هذا العام على مدار الشهر الكريم حول القيم والأخلاق الراقية، مع مراعاة بعض المناسبات المتصلة بالشهر الكريم، على أن تكون الخاطرة ما بين 5 إلى 7 دقائق، وبما لا يجاوز عشرة دقائق على أية حال، وإذا تجاوزت العشر دقائق، مخالفة تستوجب المساءلة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3