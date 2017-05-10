يحضر محافظ القاهرة اليوم الأربعاء، عاطف عبدالحميد، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بليلة النصف من شعبان الذي تقيمه وزارة الأوقاف وبحضور وزير الأوقاف ولفيف من المسئولين بالدولة ورجال الدين، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب.

يذكر أن وزارة الأوقاف بدأت الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وقررت أن تكون خاطرة التراويح هذا العام على مدار الشهر الكريم حول القيم والأخلاق الراقية، مع مراعاة بعض المناسبات المتصلة بالشهر الكريم، على أن تكون الخاطرة ما بين 5 إلى 7 دقائق، وبما لا يجاوز عشرة دقائق على أية حال، وإذا تجاوزت العشر دقائق، مخالفة تستوجب المساءلة.