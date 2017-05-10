أدانت الأمم المتحدة، الهجوم الذي وقع على إحدى قوافل بعثتها، ليل أمس الإثنين، بالقرب من بانغاسو الواقعة على بعد 474 كيلومترا شرق بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، معتبرة أنها “جريمة حرب”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: “إن أحد جنود حفظ السلام الكمبوديين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسكا)، لقي مصرعه، وأصيب 8 آخرين بجراح أحدهم كمبودي، و7 مغاربة”.

ولفت إلى أن “البعثة الأممية أصدرت بيانًا شجبت فيه الهجوم على حفظة السلام، الذين لا هدف لوجودهم على أرض جمهورية أفريقيا الوسطى سوى مساعدة البلد في حماية سكانه، والسماح له بالخروج من دائرة العنف، التي تسببها الجماعات المسلحة”.

واختتم بالقول: “تذكّر بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى بأن الإضرار بحياة أحد أفراد حفظ السلام يمكن اعتباره جريمة حرب، ويخضع للملاحقة القضائية”.

ويعود إنشاء “مينوسكا” إلى قرار مجلس الأمن الدولي، في العاشر من شهر مايو 2014، بنشر قوة حفظ سلام، مكوّنة من 12 ألف جندي، لتحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى، الغنية بثروتها المعدنية، والتي تعيش منذ شهر مارس 2013، في دوامة من العنف الطائفي.