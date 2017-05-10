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رئيس الوزراء يشارك اليوم في «مؤتمر لندن»
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

رئيس الوزراء يشارك اليوم في «مؤتمر لندن»

2017-05-10 07:17:45

يتوجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى بريطانيا للمشاركة في مؤتمر “لندن حول الصومال” والذي يستمر يومين بالتعاون بين الحكومة البريطانية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مصر الدائم بالقضايا الأفريقية، وتطلعها لدعم الصومال التي استكملت استحقاقاتها الانتخابية في أوائل 2017، ومساعدتها في تحقيق الاستقرار السياسي وبدء عملية التنمية الاقتصادية وتوجيه قدرات الدولة وتركيز أولوياتها بما يحقق للشعب الصومالي الرخاء والنهضة.

وتتناول أجندة المؤتمر الذي تفتتحه رئيسة الوزراء البريطانية، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول الأفريقية ووزراء خارجية بعض الدول الأوروبية، فضلا عن رئيس الاتحاد الأفريقي وممثلي عدد من المنظمات الدولية من بينهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، عددًا من المحاور في مقدمتها بحث سبل دعم الاستقرار في الصومال من خلال تعزيز الأمن لمواجهة ظاهرة الإرهاب، فضلًا عن تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.

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