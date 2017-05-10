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اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث البساتين»
محكمة ـ احداث كرادسة ـ مذبحة كرداسة

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث البساتين»

2017-05-10 07:15:40

تستأنف اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 10 متهمين بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ “أحداث عنف البساتين” لاستكمال المرافعة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى، وسامى زين الدين وعفيفي عبدالله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

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