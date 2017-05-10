يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، أكبر حقل غاز بالبحر الأبيض المتوسط.

وأكدت محافظ البحيرة، المهندسة نادية عبده، أن السيسي سيفتتح الأربعاء، أكبر حقل لإنتاج الغاز داخل مياه البحر المتوسط، عن طريق الفيديو “كونفرانس”.

وأوضحت المهندسة نادية عبده، في تصريحات صحفية، أن مشروع استخراج الغاز برشيد، عن طريق شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية، من المشروعات القومية العملاقة التي ستوفر ربع احتياجات مصر من الغاز، وستساهم في سد احتياجات السوق المحلية من الغاز، الذي سيتم ضخه للشبكة القومية، وبما يعادل أكثر من 10 ملايين دولار، قيمة استيراد مصر من الغاز يومياً.

وأشارتالمحافظ، إلى أن الآبار التي سيتم استخراج الغاز منها، تقع على بعد 65 كم من شاطئ رشيد وإدكو، على البحر الأبيض المتوسط، وعلى عمق يتراوح من 350 إلى 850 متراً من سطح البحر.