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ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

2017-05-10 05:03:29
كتب- ربيع شعبان

 

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 7 أيام
كريدى أجريكول 18.07 18.17 أسبوع واحد
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 3 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.05 18.15 13 ساعة
المصرف المتحد 18.05 18.15 20 ساعة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 أسبوعين
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 4 أسابيع
بنك البركة 18.05 18.15 4 أسابيع
بنك عودة 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك العربى 18.05 18.15 4 أسابيع
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 3 أيام
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 13 ساعة
بنك بلوم 18.05 18.15 4 أسابيع
البنك المركزى المصرى 18.03 18.14 13 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 6 أيام
بنك قناة السويس 18.00 18.10 6 أيام
بنك القاهرة 18.00 18.10 أسبوعين
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهر واحد
بنك مصر 17.95 18.05 شهر واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهر واحد
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