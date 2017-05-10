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ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالسوق المصري

2017-05-10 04:58:12
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 699 إلى 702
عيار 22 641 إلى 643
عيار 21 612 إلى 614
عيار 18 525 إلى 526
عيار 14 408 إلى 409
عيار 12 350 إلى 351
الاونصة 21,752 إلى 21,823
الجنيه الذهب 4,896 إلى 4,912
الكيلو 699,429 إلى 701,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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