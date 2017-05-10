أكد ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، أن فحص جودة اللحوم المستوردة المجمدة من الخارج، تعود مسئوليتها لوزارة الزراعة، والحجر الصحي في الموانئ، وعند التأكد من عدم جودتها يتم منعها من دخول البلاد.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم”، المذاع على شاشة “LtC”، إن وزارة الإنتاج الحربي، بجانب عدد من الأجهزة الرقابية، يتولون ملف بطاقات التموين، بالتنسيق مع الوزارة، مؤكدا بأنه سيتم فتح باب التقديم والتسجيل خلال الفترة المقبلة.