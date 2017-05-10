استغاث متصل يدعى “علي” من دمياط، ببرنامج “العاشرة مساء”، من حالة الغلاء التي سادت البلاد، موضحا أن نواب البرلمان متضامنون مع الحكومة.

وقال في مداخلة بالبرنامج المذاع على شاشة “دريم” الفضائية، “أنا عايز أكل يا أستاذ إبراشي، عايز أكل سندوتش”.

ولفت المواطن المصري إلى أن الشعب هو الضحية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لا يؤدي دوره.