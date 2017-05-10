 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 04:25 صباحاً
روابط سريعة
مواطن يستغيث: "أنا عايز أكل"!
الفقراء

مواطن يستغيث: "أنا عايز أكل"!

2017-05-10 04:10:08
كتب - متابعات

استغاث متصل يدعى “علي” من دمياط، ببرنامج “العاشرة مساء”، من حالة الغلاء التي سادت البلاد، موضحا أن نواب البرلمان متضامنون مع الحكومة.

وقال في مداخلة بالبرنامج المذاع على شاشة “دريم” الفضائية، “أنا عايز أكل يا أستاذ إبراشي، عايز أكل سندوتش”.

ولفت المواطن المصري إلى أن الشعب هو الضحية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لا يؤدي دوره.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3