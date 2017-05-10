الجزيرة ترى حدود أربع دول

تشتهر بقلعة صلاح الدين التي يعد معمارها تحفة فنية

استخدمت لأول مرة في عهد الفرعون رمسيس الثاني فحملت اسمه

القلعة شيدها صلاح الدين الأيوبي لتأمين خليج العقبة ضد الغزو

حمام بخار وغرف للجنود وحصون وأبراج حمام داخل القلعة

تسعى وزارة الآثار لإدراج جزيرة فرعون على قائمة التراث العالمي، والمقرر تقديمه لليونسكو خلال عام 2018..وللتعرف على الجزيرة “محيط” يتوقف عند دورها التاريخي وأهميتها منذ القدم.

“جزيرة فرعون” هي إحدى الجُزر الصغيرة الواقعة في البحر الأحمر، والتي تمتاز بسحرها وروعة إطلالتها؛ إذ تُعتبر هي الجزيرة الوحيدة التي يُمكن من خلال الوقوف في أعلى أجزائها رؤية الحدود لأربعة دول، وهي كلٌّ من الدولة المصريّة، والدولة السعودية، والدولة الأردنيّة، والدولة الفلسطينيّة، وهي من الأماكن الخالية من الضوضاء والتي يقصدها عشّاق الراحة والاستجمام.

تقع جزيرة فرعون في خليج العقبة، بالقرب من مدينة طابا؛ حيث تبعد عنها مسافة ثمانية كيلومترات إلى الجنوب منها، وتحديداً جنوب مدينة إيلات، في الجهة المقابلة لمصر؛ حيث شبه جزيرة سيناء.

تبعد عن السواحل المصريّة مسافة تقدّر بمئتين وخمسين متراً، وتبعد عن خليج العقبة مسافة تقدّر بسبعة عشر كيلومتراً مربّعاً إلى الجنوب الغربي منه، وتمتدّ على مسافة إحدى عشرة كيلومتراً مربّعاً .

هي جزيرة صخريّة، شكلها طويل، وهي مُحاطة بالشُّعب المرجانيّة من كافّة جوانبها، وتحوي عدّة ارتفاعات من الصخور القاسية، وتتميّز بإطلالتها الرّائعة.

وهي واحدة من أهم الآثار الإسلامية في المحافظة، شيدها صلاح الدين الأيوبي لتأمين خليج العقبة ضد الغزوات الخارجية، وتأمين طريق الحج وطرق التجارة في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي، ويطلق عليها “قلعة صلاح الدين”.

وتعرف الجزيرة، التي تمتدّ على مسافة 11 كيلومتراً، بعدّة أسماء، فإضافة إلى جزيرة فرعون يُطلق عليها جزيرة الشعاب، وأيضاً جزيرة المرجان، إلاَّ أنّ تَسميتها بجزيرة فرعون تعود لاستخدام هذه الجزيرة للمرّة الأولى في عهد الملك الفرعوني رمسيس الثّاني (حكم 1279–1213ق.م).

وعن القيمة التاريخية لقلعة صلاح الدين وجزيرة فرعون يقول الباحث الأثري المصري عبد الرحيم ريحان أن الجزيرة تضم قلعة صلاح الدين، وتبعد 10 كيلومترات عن مدينة العقبة، وعن شاطئ سيناء 30 مترا، وتمثل قيمة تاريخية ثقافية مهمة حيث تشرف على حدود 4 دول.

والقلعة أنشأها القائد صلاح الدين عام 567هـ/ 1171م، لصد غارات الصليبيين وحماية طريق الحج المصري عبر سيناء، وكان لها دور كبير في حماية سيناء من الغزو الصليبي، فحين حاصرها الأمير أرناط صاحب حصن الكرك 1182م بقصد إغلاق البحر الأحمر في وجه المسلمين واحتكار تجارة الشرق الأقصى والمحيط الهندي بالاستيلاء على أيلة شمالا (العقبة حاليا) وعدن جنوبا، أرسلت الحامية الموجودة بالقلعة رسالة إلى القيادة المركزية بالقاهرة عبر الحمام الزاجل، وهناك برج للحمام الزاجل داخل القلعة، فتصدى له العادل أبو بكر أيوب بتعليمات من أخيه صلاح الدين، فأعد أسطولا قويا في البحر الأحمر بقيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ قائد الأسطول بديار مصر، فحاصر مراكب الفرنج وأحرقها وأسر من فيها وتعقبها حتى شواطئ الحجاز، وكان ذلك تمهيدا لموقعة حطين، معركة الكرامة والعزة واسترداد الحقوق العربية والإسلامية بفلسطين.

وتحوي القلعة منشآت دفاعية من أسوار وأبراج، وفرنا لتصنيع الأسلحة، وقاعة اجتماعات حربية، وعناصر إعاشة من غرف الجنود، وفرنا للخبز، ومخازن غلال، وحمام بخار، وخزانات مياه، ومسجدا أنشأه الأمير حسام الدين باجل بن حمدان. وبنيت القلعة من الحجر الناري الغرانيتي المأخوذ من التل الذي بنيت عليه القلعة.

كما تحوي القلعة عناصر دفاعية تتمثل في سور خارجي كخط دفاع أول تخترقه 9 أبراج دفاعية، ثم تحصين شمالي يخترقه 14 برجا من بينها برج للحمام الزاجل وتحصين جنوبي صغير، ولكل تحصين سور دفاعي كخط دفاع ثان، ويخترق هذه الأسوار مجموعة من الأبراج بها مزاغل للسهام على شكل مثلث متساوي الساقين في المواجهة وقائم الزوايا في الجوانب لإتاحة المراقبة من كل الجهات، وبعض هذه الأبراج يتكون من طابق واحد وبعضها من طابقين، وبالبعض ثلاثة مزاغل وهناك أبراج أخرى بها خمسة أو ستة مزاغل، واستخدمت في أسقف الأبراج فلوق وسعف النخيل.

ومن بين أبراج القلعة برج الحمام الزاجل الذي يقع في الجزء الشرقي من التحصين الشمالي، وعثر بداخله على بيوت الحمام (بناني الحمام) وبها بقايا حبوب من الشعير والفول، وكان أول من نظم حمام الزاجل لنقل رسائل الحكومة هو السلطان نور الدين محمود الذي تولى حكم الشام عام 1146م، وأنشأ محطات للحمام الزاجل في أهم طرق السلطنة.

كما تضم القلعة مسجدا صغيرا يضم محرابا وشباكين جانبيين، ومن حسن الحظ فقد تم العثور على اللوحة التأسيسية لهذا المسجد متساقطة عند مدخله وتمت إعادتها لموقعها الأصلي فوق المدخل في أعمال الترميم، وهي مكتوبة بخط النسخ في ثلاثة سطور، بأن من أعمر هذا المسجد المبارك، الأمير حسام الدين باجل بن حمدان. ورغم أن السنة متآكلة لذلك تم تأريخه إلى وقت إنشاء القلعة 567هـ/ 1171م.

وبالقلعة حجرات للجنود خلف السور الغربي للتحصين الشمالي، وهي أشبه بغرف إعاشة وحراسة لقربها من الممر الموجود خلف شرفات القلعة المستخدم لمراقبة أي هجوم مفاجئ.

وبهذه الحجرات حنيات صغيرة لوضع مسارج الزيت للإضاءة، وبالقلعة خزان للمياه وصهريج حيث يقع الخزان قرب السور الشرقي للتحصين وهو محفور في الصخر ويعتمد على مياه الأمطار التي تتساقط عليه من خلال فتحات (خرزات) بالأقبية الطولية التي تغطي الخزان، وفي حالة ندرة الأمطار يملأ الخزان من بئر بوادي طابا وينقل الماء بالمراكب للقلعة، أما الصهريج فهو أصغر حجما ويقع مجاورا لمنطقة حمام البخار والمطعم وفرن القلعة ومخازن الغلال، وهو مبني من الحجر الجيري ويتكون من عمود أوسط من عدة حلقات لقياس منسوب المياه يحمل عقدين وتنقل إليه المياه بواسطة حوض خارجي يتصل بالصهريج عن طريق قنوات فخارية، وبجوار الصهريج حواصل الغلال الذي عثر بها على بقايا قمح وشعير وعدس، وكذلك فرن القلعة حيث كشف عن البلاطة الخاصة بالفرن يجاورها موقد بلدي “كانون”، وقواعد لجرار كبيرة ربما كانت لتخزين أغراض متعلقة بحجرة المعيشة.

وكناحية استشفائية وللمحافظة على صحة الجنود ونظافتهم أنشأ صلاح الدين داخل القلعة حمام بخار، وتم الكشف عن طريقة تشغيل هذا الحمام الذي يتكون من ثلاث غرف، الأولى لتغيير الملابس وبها مصاطب للجلوس عليها تمهيدا للدخول إلى ممر طولي يؤدي إلى الحجرتين الساخنتين، حيث تتدرج السخونة من الحجرة الثانية إلى الثالثة الأكثر سخونة، والتدرج هذا لمنع الإصابة بنزلات البرد.

كما عثر على المواسير الفخارية بالجدارين وهي التي كان يمر بها الماء الساخن الناتج من الخزان الخلفي للحمام، حيث يتم الإيقاد عليه حتى يتبخر الماء ليتم توزيعه عبر هذه المواسير حتى تكتمل الدورة الحرارية من الجدران والأرضيات الساخنة.

احتلّ البيزنطيّون جزيرة فرعون، ومن بعدهم الصليبيّون في القرن الثّاني عشر للميلاد، وقد تمّ في عهده بناء هذه الجزيرة من قِبَل ملك القدس بلدوين الأوّل، وكان ذلك في عام ألف ومئة وستة عشر للميلاد، لتكون في الطريق التجاري الأوسط بين منطقة الشرق الأقصى وبين دول أوروبا.

جزيرة فرعون استخدمت فى العصور الفرعونية القديمة كموقع لتخزين السلع التجارية والأسلحة، ولروعتها اختارت وزارة الآثار الجزيرة لتضمها على قائمة التراث العالمى بمنظمة “اليونسكو”.

أصبحت الجزيرة تتحكم فى عدة طرق لها أغراض مختلفة، منها طريق التجارة عبر البحر الأحمر إلى اليمن والشرق الأقصى وطريق الحج مع بلاد الحجاز سواء للحجاج القادمين من شمال أفريقيا ومصر أو من بلاد الشام والطريق الحربى المار بوسط سيناء المعروف بطريق صدر أيلة، والطريق ما بين سوريا ومصر وبلاد الحجاز والعراق واليمن، فهى بذلك مفتاح خليج العقبة والبحر الأحمر ومركز التحكم فى عدة طرق ما بين القاهرة ودمشق والحجاز والعراق وبلاد اليمن، وقد احتلها الصليبيون وأقاموا عليها قلعة حصينة بقيادة الملك بلدوين عام 510 هـ / 116 م، وعندما انتصر صلاح الدين الأيوبى على الصليبيين واسترد الجزيرة عام 1170م، قام بإعادة بناء القلعة وتدعيم أبراجها واسكن بها جماعة من قواده وحينما عاود أرناط الصليبى حاكم الكرك استعادة الجزيرة عام 1181م، مرة أخرى لأنها تتحكم فى الطرق البرية والبحرية فى البحر الأحمر فشل فى الاستيلاء عليها بسبب قوة حاميتها.

أما فى العصر المملوكى فاستخدمت هذه الجزيرة كنقطة دفاعية لتأمين طرق الحج وقوافل الحجاج نظرا لقربها من النقطه الأخيرة لطريق الحج وهى العقبة ثم هجرت عام 1300م، وانتقل الوالى منها إلى الشط ومنذ هذا التاريخ وهى مهجورة ونظرا لتقدم العلوم العسكرية ومعدات الحرب وتطور المواصلات تضاءل الدور التاريخى للقلعة من الناحية العسكرية، وأهملت وترك بها التراكمات والمؤثرات الطبقية التى أدت إلى تلاشى معظم أجزاء السور الساحلى المحيط بالجزيرة وتهدم أبراجها و ظلت جزيرة فرعون مهجورة حتى عام 1967م، حيث استولى عليها اليهود باستيلائهم على سيناء وبعد تحرير سيناء وعودتها كاملة إلى السيادة المصرية فى عام 1979م، قام المجلس الأعلى للآثار عام 1986م، بعمل حفائر علمية فى هذه القلعة ثم وضع مشروع لترميم هذه القلعة وجعلها مزارا سياحيا بعد ان احتلتها إسرائيل مدة 29 عاما كما تم إجراء مشروع تطوير للجزيرة انتهى عام 2012م.

تعد الجزيرة منظرا طبيعيا ثقافيا يبرز بوضوح عمارة التحصينات الدفاعية الباقية فى سيناء من عصر صلاح الدين الأيوبى لحماية الثغور البحرية كطراز بنائى متميز فى مصر والشرق الأوسط خلال فترة العصور الوسطى، كما لعبت القلعة من ناحية الموقع نقطة دفاعية حصينة على طريق صلاح الدين الحربى بسيناء “درب الشعوى - سدر - أيلة” دوراً مهما لتأمين وحماية طرق القوافل التجارية ومسار الحجيج المارة بوسط سيناء، وصد هجمات جيوش الصليبيين عليها.

ارتبطت القلعة منذ نشأتها بأحداث تاريخية ذات قيمة عالمية لما لعبته من دور بارز فى صد هجمات الصلبيين فى عهد صلاح الدين الأيوبى، فالقلعة تعرضت أثناء الحروب الصليبية لأحداث عديدة حيث استطاع الصليبيون الهيمنة عليها وتقوية حاميتها وتحصين الجزيرة فى النصف الثانى من القرن 12 م، ثم فتح صلاح الدين قلعة جزيرة فرعون عام 1170 م، واستطاع تحريرها من سيطرة الصليبيين عليها.