احتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية مساء أمس، حفل توزيع جوائز المسابقة الأدبية لجريدة أخبار الأدب.

وقال وزير الثقافة، حلمى النمنم، أن الثقافة والأدب ليست عملًا نخبويًا كما يتصور البعض، لكن هى عمل جماهيرى، وعلينا أن نجتذب المواطنين والقراء، ونذهب إليهم حيث كانوا، وهذا ما فعلته أخبار الأدب، كما أثنى على أخبار اليوم لإصدارها أول مجلة للمكفوفين فى مصر والوطن العربى.

فيما قال رئيس تحرير أخبار الادب طارق الطاهر، إن المسابقة تحمس لها كثيرًا الأديب الراحل جمال الغيطانى، وأوصى الطاهر بضرورة استكمال المسابقة عندما أصبح رئيسا لتحرير أخبار الأدب.

فازت ميرا أحمد، بالجائزة الكبرى لـ”أخبار الأدب” فى فرع الترجمة، بينما فاز بجائزة العمل الأول يوسف فرغلي.

فاز محمد جمال بالمركز الأول في مسابقة الرواية، وفاز جمال عن روايته “خيبة الأمل” فيما حصد المركز الثاني محمد سليم شوشة عن رواية “المسودات”، والمركز الثالث أمير مصطفى عن رواية “الوصيف”.

سلّم الكاتب الصحفي حلمي النمنم والكاتب طارق الطاهر والكاتب ياسر رزق ونقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة جائزة نجيب محفوظ؛ مناصفة بين زينب عبد الحميد ونجاة عامر.

كما سلم جائزة جمال الغيطاني برئاسة الدكتور صلاح فضل وشعبان يوسف وخالة البدري أعضاء لجنة التحكيم، إلى إيمان يونس.