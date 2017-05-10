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محمود صقر: مصر لديها قدرة بحثية هائلة
الدكتور محمود صقر نائب رئيس اكاديمية البحث العلمي

محمود صقر: مصر لديها قدرة بحثية هائلة

2017-05-10 04:07:44
كتب - متابعات

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن مصر لديها قدرة بحثية هائلة ممثلة في العنصر البشري البالغ 130 ألف باحث، جزء كبير منهم حاصلين على الدكتوراه من الخارج، لكن المردود الاقتصادي من البحث العلمي على التنمية الاقتصادية ضعيف.

وقال في حواره ببرنامج “ما وراء الحدث”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، إن الاستفادة من البحث في مصر غير حقيقية، مشيرًا إلى أن البحث العلمي في المجال الزراعي مهم للغاية، حيث إن إنتاجية وحدة المساحة من المحاصيل الغذائية المصرية من أعلى الإنتاجيات على مستوى العالم، لكن المساحة المزروعة قليلة بالمقارنة بعدد السكان، لذا هناك فجوة غذائية.

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