ماذا قالت أول منتقبة في "ملكة الصعيد" عن المسابقة؟

أكدت رضوى محمود، أول منتقبة في مسابقة “ملكة الصعيد”، أنها شاركت في هذه المسابقة لأنها لا تعتمد على الشكل بل الفكر.

وأوضحت في مداخلة هاتفية ببرنامج” العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، أن “الفتاة المنتقبة هي بنت عادية لها أحلام ولها شخصية وعلى المجتمع أن يتعامل معها بشكل طبيعي، ولا ينظر إلى ماذا ترتدي”.

وتابعت ان التعامل في هذه المسابقة يكون من خلال الفكر والعقل وليس الشكل أو الملبس، مشيرة إلى أن المتدينين يعلمون أنها لم تدخل هذه المسابقة لعرض جسدها، ولكنها تقوم بعرض أفكارها.