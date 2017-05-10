 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 04:28 صباحاً
روابط سريعة
ماذا قالت أول منتقبة في "ملكة الصعيد" عن المسابقة؟
نقاب منقبة حجاب منتقبة

ماذا قالت أول منتقبة في "ملكة الصعيد" عن المسابقة؟

2017-05-10 03:41:02
كتب - متابعات

أكدت رضوى محمود، أول منتقبة في مسابقة “ملكة الصعيد”، أنها شاركت في هذه المسابقة لأنها لا تعتمد على الشكل بل الفكر.

وأوضحت في مداخلة هاتفية ببرنامج” العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، أن “الفتاة المنتقبة هي بنت عادية لها أحلام ولها شخصية وعلى المجتمع أن يتعامل معها بشكل طبيعي، ولا ينظر إلى ماذا ترتدي”.

وتابعت ان التعامل في هذه المسابقة يكون من خلال الفكر والعقل وليس الشكل أو الملبس، مشيرة إلى أن المتدينين يعلمون أنها لم تدخل هذه المسابقة لعرض جسدها، ولكنها تقوم بعرض أفكارها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3