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الغيطي للداخلية: ""هو حبيب العادلي على راسه ريشة"؟!
الإعلامي محمد الغيطي

الغيطي للداخلية: ""هو حبيب العادلي على راسه ريشة"؟!

2017-05-10 03:39:19
كتب - متابعات

تهكم الإعلامي محمد الغيطي، على عدم تنفيذ وزارة الداخلية لحكم حبس وزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي، بعد الحكم عليه في القضية المعروفة بـ”فساد وزارة الداخلية” بسبعة سنوات.

وأكد في برنامجه “صح النوم” المذاع على قناة LTC الفضائية، “وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه إنها لم يصلها نص حكم المحكمة”، وتابع بسخرية: “يا سلام، هو محتاج توك توك يروح يجيبه، أو محتاج محضر علشان ينفذ الأحكام”.
وتعجب “هو حبيب العادلي على راسه ريشة؟ هل هرب برا مصر؟؟”، مشيرا إلى ضرورة الإجابة على هذه الأسئلة، لعدم التشكيك في وزارة الداخلية، و”قولولنا الراجل فين”.

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