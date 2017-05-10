كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في البيت الأبيض.

ويجري لافروف ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون محادثات في واشنطن لبحث قضايا عدة من بينها الأزمة السورية والعلاقات الثنائية.

وكان قد تم تعديل برنامج اللقاء بين تيلرسون ولافروف إلى واشنطن عوضا عن ألاسكا لاحتمال عقد لقاء بين ترامب ولافروف.

وقد جرى لقاء سابق جمع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ربابكوف مع نظيره الأميركي توماس شينون للتحضير للقاء تيلرسسون ولافروف.