اعتماد "البابطين" كيانًا ثقافيًا من الاتحاد الأوروبي2017-05-10 03:31:35
أعلن رئيس مؤسسة “عبدالعزيز سعود البابطين” الثقافية عبدالعزيز البابطين، حصول المؤسسة على الاعتماد الرسمي والقانوني، كيانًا ثقافيًا مؤسسيًا في إيطاليا، وفي كل دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البابطين في تصريحات أمس الثلاثاء، أنه “أصبح لدى المؤسسة مكتب معتمد مقره مدينة روما، وباتت تحظى بكل الامتيازات، والقيمة التي تحظى بها المؤسسات الثقافية الأوروبية أو الموجودة فيها قانونيًا”.
وقال، إن الاعتماد الأوروبي الجديد جاء بناء على “مجموعة من الأسس والمعطيات حسبما ورد في قرار الاعتماد، منها سعي المؤسسة إلى تعزيز ودعم مبادرات السلام والتعايش بين الشعوب، والعمل على إقامة الأنشطة المعنية بهذا الجانب”.
وأضاف، أن هذا الاعتماد “يعني تشجيع الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم السلوكيات والأخلاق الاجتماعية؛ بهدف تطوير أنماط وأساليب الحياة لتتوافق مع الاختلافات بين الثقافات”.
وبين أن المؤسسة “بصدد إقامة أنشطة علمية وثقافية في مجال المبادرات، التي تهدف إلى تقدم الحوار بين الأديان والحضارات، فضلًا عن التبادل الثقافي بوجه عام بين الشرق والغرب، وتخصيص المنح الدراسية البحثية للطلاب والباحثين الشباب”.
وأشار إلى أن هذا الوجود القانوني “مفيد للحفاظ على التنوع في الآداب والفنون والإبداع والحرية”، لافتًا إلى “قدرة المؤسسة على دعم هذا التنوع وتعزيزه في إطار القيم العالمية والقانون الدولي”.
وتوجه البابطين بالشكر إلى أصدقاء المؤسسة في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي والعالم “على هذه الثقة، ولجهودهم المبنية على إيمانهم برسالة المؤسسة في نشر ثقافة السلام والمحبة والتعايش بين الشعوب”.
وشكلت المؤسسة مجلس أعضاء خاصًا بعملها الجديد في أوروبا، برئاسة عبدالعزيز سعود البابطين، وعضوية كل من: رئيس البرلمان المالطي السابق مايكل فرندو، ومدير مركز الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد يوجين روغن، ورئيس مركز التيارو سبينلي روما لويجي موشا.
ومن أعضاء مجلس المؤسسة أيضًا في روما: رئيس المعهد الدولي للسلام في نيويورك تيري رود لارسن، ووزير الدولة السابق للخارجية التونسية تهامي العبدولي، ورئيسة الأكاديمية العالمية للشعر باتريزيا مارتيلو.
يُذكر، أنه تم إشهار المؤسسة عام 1989 بمبادرة من عبدالعزيز سعود البابطين، وهي مؤسسة ثقافية خاصة غير ربحية تعنى بالشعر دون سواه من الأجناس الأدبية.
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة ...Tue, 09 May 2017 10:58:10 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:45:10 GMT
-
إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
-
الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف ...
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه أكتشف…Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
عين الحسود تطارد بطلات مسلسلات رمضان - محيط
لاحقت حالة من عدم الحظ بطلات مسلسلات رمضان فإحداهن أصيبت في عينها ، وأخرى مكثت في المستشفى 5 أيام . ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق…Tue, 09 May 2017 08:54:33 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
المؤبد لبديع في «غرفة عمليات رابعة»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ...Mon, 08 May 2017 10:55:13 GMT
-
بلاغ يتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه الجديد
حرر شخص محضرا بقسم شرطة الدقي ضد الفنان رامز جلال، بسبب البرنامج المقرر عرضه في شهر رمضان القادم. وتلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الدقي ...Mon, 08 May 2017 09:25:44 GMT