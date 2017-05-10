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شيرين ثابت: الاقتصاد الموزاي في مصر أكبر من اقتصاديات دول أخري كبري
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شيرين ثابت: الاقتصاد الموزاي في مصر أكبر من اقتصاديات دول أخري كبري

2017-05-10 03:36:54
كتب - متابعات

نشادت الدكتورة شيرين ثابت، الخبيرة في شئون سياسات المجتمع الجميع بالعمل على مواجهة مؤشرات الفقر، لافتة إلى أن التدريب في المدارس الحكومية على الحرف سيقلل من معدلات البطالة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، المذاع علي شاشة “ten”، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد الموزاي في مصر أكبر من اقتصاديات دول أخري كبري مجاورة لمصر، مشيرة إلى أنه يجب العمل علي توفير الأمان من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ولفتت إلى أن مستوي الفقر في مصر يزيد عن 27 ‰ وهو المعدل الصادرة عن وزارة التضامن، موضحة أن الاسرة المتوسطة داخل المجتمع اندثرت بسبب ارتفاع الاسعار .

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