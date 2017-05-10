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وزير التعليم: 80% من تمويل البحث العلمي بالدول المتقدمة يعتمد على الشركات الخاصة
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي

وزير التعليم: 80% من تمويل البحث العلمي بالدول المتقدمة يعتمد على الشركات الخاصة

2017-05-10 03:19:31
كتب - متابعات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه مؤمن بأهمية البحث العلمي وضرورته في التنمية والتقدم، مشددا على ان 80% من تمويل البحث العلمي في الدول المتقدمة يعتمد على الشركات الخاصة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، إن رجال الأعمال يفتقدون مفهوم تمويل وتطوير البحث العلمي لصالح صناعاتهم ، مشددا على انهم طالبوا وزير التجارة والصناعة بتخصيص جزء من ميزانيات الشركات لحساب البحث والتطوير.

ولفت وزير التعليم والبحث العلمى إلى أن المعاهد البحثية المتخصصة التابعة للوزارات حتى الآن لم تقم بالدور المطلوب منها.

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