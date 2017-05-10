 Moheet on google
الأربعاء 10 مايو 2017 04:30 صباحاً
روابط سريعة
الجيزة.. 17 منفذا لبيع السلع بسعر مخفض في رمضان
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة‎

الجيزة.. 17 منفذا لبيع السلع بسعر مخفض في رمضان

2017-05-10 03:09:03
كتب - متابعات

أعلن اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، فتح 17 منفذا لبيع السلع بسعر مخفض، استعدادا لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن تعداد المحافظة تخطى 10 ملايين مواطن.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين لتوفير الدعم اللازم من السلع للمحافظة، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم كل سبل الدعم لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3