أعلن اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، فتح 17 منفذا لبيع السلع بسعر مخفض، استعدادا لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن تعداد المحافظة تخطى 10 ملايين مواطن.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين لتوفير الدعم اللازم من السلع للمحافظة، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم كل سبل الدعم لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.