بينهم مركب أبو رواش..إعلان الفائزين بجوائز لجنة المتاحف2017-05-10 03:27:22
قررت اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمتاحف، اختيار فرق العمل المتحفية الفائزة بالجوائز السنوية للجنة في مجالات الترميم والصيانة والعرض المتحفي والتواصل المجتمعي، حيث تم فحص الملفات المتقدمة من فرق العمل المتميزة بالمتاحف المصرية من وزارتي الآثار والثقافة والمتاحف الخاصة، وستُسلَم الجوائز المالية ودرع المجلس الدولي للمتاحف في احتفالية اللجنة بمتحف الحضارة في 16 مايو الجاري.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمتاحف، الدكتور خالد عزب، أمس الثلاثاء، إنه تم منح جائزة الترميم والصيانة لفريق عمل ترميم “مركب أبو رواش” من وزارة الآثار، بمركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، والمتحف المصري بالتحرير، والمركز الفرنسي للآثار الشرقية، ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، ومنطقة آثار الإسكندرية.
وأشار، إلى أن مركب أبورواش، يُعتبر أقدم المراكب العضوية في مصر، واكتشفته بعثة المركز الفرنسي للآثار الشرقية عام 2011، ونُقل للمتحف المصري الكبير، مضيفا، أن ترميم هذا المركب يُعد عملية علمية معقدة جدا، نجح فريق العمل في إنجازها، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو عمل لم يحصل على حقه إعلاميا.
ولفت عزب، إلى أنه تم منح “جائزة التواصل المجتمعي” لفريق عمل المسرح المتحفي بوزارة الثقافة، مضيفا، أن المسرح المتحفي يعتبر وسيلة تعليمية في نقد الفن التشكيلي، وهو طريقة تربوية وترفيهية وتثقيفية للتعليم، ومساعدة الزوار من كافة الفئات العمرية على فهم المحتوى المتحفي عن طريق لعب دور مميز، والمشاركة في أحد عناصر هذا المسرح.
ومنحت اللجنة أيضًا “جائزة العرض المتحفي” لمتاحف البطريركية الأرذوكسية اليونانية بالإسكندرية، بفريق عمل المجموعة الاستشارية للدكتور محمد عوض، للتخطيط والتصميم والمشاركين من البطريركية، وتحتوي البطريركية على متحف يضم المجموعات الأثرية الخاصة بها، والتي ترجع للعصرين البيزنطي واليوناني، ويعد هذا المتحف إضافة جديدة للمتاحف المصرية من حيث الابتكار في العرض المتحفي، وسلاسة طرق العرض.
وتشجيعًا من اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف للأطفال، باعتبارهم أهم عناصر الزيارة المتحفية، منحت اللجنة جائزة “يوم في متحف” للأطفال لكل من: ياسمين ياسر فتيحة ونورين علي ومريم علي، في زيارتهم لمتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والتي من خلالها زار الأطفال المتحف للاشتراك في ورش العمل الصيفية، للتعرف على التاريخ المصري من خلال روايات وأنشطة تفاعلية.
وأشرفت على مسابقة الأطفال، عضو اللجنة الوطنية للمتاحف، وخبيرة الأنشطة التربوية للمتاحف في متحف الطفل بمصر الجديدة، فاطمة مصطفى.
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