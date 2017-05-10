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شاهد.. تفاصيل جديدة في محاولة انتحار سائحة بولندية في مرسى علم
لميس الحديدي

شاهد.. تفاصيل جديدة في محاولة انتحار سائحة بولندية في مرسى علم

2017-05-10 02:39:46
كتب - متابعات

أذاعت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” تسجيل فيديو للحظة محاولة انتحار السائحة البولندية بمرسى علم ومحاولة طاقم المستشفى إيقافها.
وعلق الدكتور محمد سامي جمعة مدير مستشفى بورتو غالب ومستشفى البحر الأحمر، أن الفتاة وصلت مريضة بالفعل وفي حالة سيئة للغاية وكانت في حالة هياج عصبي وحاولت إلقاء نفسها من النافذة للانتحار.
وقال جمعة، إنه تم إعطاء الفتاة البولندية أكثر من مهدئ، وتم ربطها في السرير، إلا أنها أفاقت من المهدئات وقامت بفك وثاقها وضربت الممرض والممرضة وألقت نفسها من الشباك، مشيرًا إلى أنه لم ترد إلينا شكوى من تعرضها لتحرش جماعي.

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