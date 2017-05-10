أكد المهندس حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصرية، أن قانون الاستثمار الهدف الأكبر منه وهو التعامل مع “الشباك الواحد”، فضلًا عن أنه يتيح الخروج للمستثمرين في الوقت الذي يريدونه.

وأضاف في حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إلى أن إصدار قانون الاستثمار لا يعني أن الاستثمارات ستأتي لمصر غدًا، متوقعًا أن تزدهر حركة الاستثمارات في مصر من 3 إلى 5 سنوات.