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"المخطوطات نفائس وحكايات" أحدث إصدارات هيئة الكتاب
المخطوطات

"المخطوطات نفائس وحكايات" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

2017-05-10 02:00:44
محيط - سميرة سليمان

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ” المخطوطات نفائس وحكايات ” تأليف صلاح حسن رشيد.

يعد هذا الكتاب تعريفى تعليمى هدفه تقديم نماذج من عيون المخطوطات العربية فى مناحى العلوم والمعارف، بطريقة تلخص فكرة المخطوطة وتقوم بالتعريف بصاحبها ودراستها من كافة الجوانب.

ويعرض الكتاب المخطوطات المنتقاة بعناية لقضية مهمة هى ترى كيف كان الأسلاف متسامحين وأكثر انفتاحا على الفنون والسماع، وليس كما يتوهم البعض الآن من الأجيال الجديدة التى تصادر ما أباحه الشرع باسم التطرف والتضييق والمنع بلا دليل ولا نص.

كما جمع الكتاب بين العلوم النظرية والعلوم التطبيقية بين مطالب النفس والروح ، وبين مطالب الحياة والواقع بين علوم الدين وعلوم الدنيا فى لوحة فنية.

ومن المخطوطات التى تناولها الكتاب مخطوطة مصحف ابن البواب آية عجيبة من الفن والزخرفة ، والعثور على النسخة الوحيدة من مخطوطة السماع للقيسرانى وما تتضمنه من آراء الصحابة والتابعين ، والعثور على أول مخطوط فى أدب الطفل لابن الهيتمى قبل أن يعرف الغرب هذا الأدب المهم ، ومخطوطات علوم التفسير فى الأندلس، ومخطوطة سحر مزامير النبى دود عليه السلام ، وغيرها عديد من المخطوطات، إلى جانب القضايا الشائكة المتعلقة بالتراث .

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