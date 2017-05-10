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خبير استراتيجي: الحدود الغربية لمصر مراقبة بأحدث الأجهزة التكنولوجية
اللواء احمد عبدالحليم الخبير الامني والاستراتيجي

خبير استراتيجي: الحدود الغربية لمصر مراقبة بأحدث الأجهزة التكنولوجية

2017-05-10 01:57:53
كتب - متابعات

أكد الدكتور أحمد عبدالحليم، أستاذ التخطيط الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أمس الثلاثاء أن الحدود المصرية مع غزة وليبيا تمثل قلقًا على مصر، مشيرًا إلى أن إحباط محاولة اختراق الحدود من الجانب الغربي للبلاد تم بتعاون عدد كبير من الأجهزة الأمنية، أبرزها الاستخبارات والقوات الجوية، التي تعاملت مع 15 سيارة دفع رباعي، بعد معلومات مؤكدة تم التحقق منها.
وقال عبدالحليم، في حواره ببرنامج “ساعة من مصر” المذاع على شاشة “الغد”، إن الحدود الغربية لمصر مراقبة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، والأقمار الصناعية، ونقاط التفتيش والمراقبة، بالإضافة إلى المواطنين الذين يقطنون تلك المناطق، حيث يسارعون بالإبلاغ عن أي تحركات غريبة، مشددا على أنه تم تطوير مهام القوات الجوية للمساعدة فى غلق حدود مصر من الجانب الغربي.

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