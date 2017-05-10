أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أنهم سيكونون جاهزين لصرف العلاوة عقب التصويت النهائي عليها، وفي أغلب الظن سيتم صرف المبالغ المستحقة بأثر رجعي في أقرب وقت.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “سي بي سي” إن المخاطبين بالخدمة المدنية صرفوا العلاوة الخاصة بهم، وصرفها لغير المخاطبين بالقانون ستكون قبل شهر رمضان.