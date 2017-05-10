كشف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن استحداث تطبيق جديد على الهاتف الذكي يتيح تقديم الشكوى من الجرائم الإلكترونية، محذرًا من بعض المواقع غير الآمنة تطلب الرقم السري لبطاقة الائتمان “credit card”، نظرًا لاستغلال البعض للعملاء استغلالًا سيئًا.

وقال في تصريحات بتقرير أذاعه برنامج “مال وأعمال”، المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن جهاز حماية المستهلك يعمل فيما يخص تنظيم التجارة الإلكترونية والسلع العابرة للحدود مع الشبكة الدولية لحماية المستهلك عبر العالم، مشيرًا إلى مساعي الجهاز لجلب وسائل تعمل على وقف بث الإعلانات المخالفة العابرة للحدود.

ولفت إلى مؤتمر هام في شهر يوليو المقبل، تعقده منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تناقش تطبيق محددات الأمم المتحدة الجديدة من خلال الضوابط الخاصة بالتجارة عابرة الحدود.