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الثانوية في 2018/2019.. النتيجة تظهر في الحال "أون لاين"!
جمال شيحة

الثانوية في 2018/2019.. النتيجة تظهر في الحال "أون لاين"!

2017-05-10 01:27:03
كتب - متابعات

كشف الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه سيتم تطبيق منظومة جديدة للثانوية العامة العام المقبل، موضحا أن النظام الجديد ستكون الإجابة قصيرة لتوفير الوقت.

وقال في حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، إنه من المستحيل على أي طالب يحاول أن يغش أو يسرب الامتحانات هذا العام، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من الطلبة راضين عن مستوى الامتحان.

ولفت إلى أن تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيًا وليس يدويًا فى 2018/ 2019، مؤكدًا أن النتيجة ستظهر فى الحال مثل الامتحانات “أون لاين”.

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