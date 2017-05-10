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تحذير هام من الأرصاد: لا تتعرضوا لأشعة الشمس خلال هذه الفترة
وحيد سعودي

تحذير هام من الأرصاد: لا تتعرضوا لأشعة الشمس خلال هذه الفترة

2017-05-10 03:04:25
كتب - متابعات

أكد وحيد سعودي، المتحدث بأٍسم الأرصاد الجوية، أنه يجب عدم تعرض المواطنين لأشعة الشمس المباشرة من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصراً، موضحًا أنه يجب الابتعاد عن الأماكن المغلقة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى الفضائية، على المواطنين التى تتواجد وتعمل في الأماكن بها رطوبة يكون معهم زجاجات مياه وارتداء ملابس قطنية وغطاء للرأس أو شمسية، موضحًا أنه لا مانع من ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة طوال الـ 24 ساعة، لأن درجات الحرارة لن تنخفض عن 24 درجة في الليل.

ولفت المتحدث باسم الأرصاد الجوية، إلى أنه لا صحة بأن الصيف هذا العام يشهد حرارة غير عادية ولن نشهدها منذ قرن مضى، موضحًا أن ما يحدث موجة حارة ولا أحد يستطيع أن يعرف أو ينبئ بالموسم كاملاً وإنما الفصول فقط.

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