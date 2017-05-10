تنظم شركة “كريم” لطلب السيارات عبر الهاتف و “توتال إيجيبت”، مؤتمرا صحفيا اليوم لتدشين حملة للتوعية بإجراءات ضمان السلامة على الطرق في مصر، وتعلن عن التفاصيل اليوم بحضور نخبة من المتخصصين في قطاع السيارات وانظمة الأمان الحديثة.

وقالت مصادر: إن الحملة ستتضمن إعلانات لتوعية السائقين بإجراءات القيادة الآمنة والسليمة، وكذلك توعية غيرهم بكيفية تفادي مخاطر العبور والمرور بالطرق.

يذكر أن هذا المؤتمر يواكب فعاليات الأسبوع العالمى للقيادة الآمنة الذى تنظمه الأمم المتحدة لتوعية المواطنين بمخاطر القيادة المتهورة والسريعة حول العالم.

ويفقد ما يقرب من ١,٣ مليون شخص حياتهم في حوادث الطرق كل عام، بما في ذلك ١٢ ألف حالة وفاة في مصر وحدها. تعد القيادة غير الآمنة واحدة من العوامل المؤدية للحوادث المميتة، سواء في الاقتصاديات الناشئة أو المتقدمة.