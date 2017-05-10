تعرف على أسعار شيفروليه لانوس وأفيو بـ"المنصور للسيارات"2017-05-10 00:32:24
رفعت شركة المنصور للسيارات وكيل (شيفروليه) سعر السيارة لانوس بقيمة 5 آلاف جنيه، وأفيو بقيمة 10 آلاف جنيه، وفقا للقائمة السعرية الجديدة التي أعلنتها الشركة.
وقال مصدر بالشركة، إن سعر شيفروليه لانوس “فول أوبشن” ارتفاع بواقع 5 آلاف جنيه ليصل إلى 155,5 ألف جنيه مقابل 150,5 ألف سابقًا؛ بنسبة ارتفاع 3,3%.
وأوضح أنه لا تتوفر حاليًا من السيارة سوى هذه الفئة؛ فيما تشهد الفئة الأولى نقصًا في المعروض ومن ثم أحجم الوكيل عن إعلان سعر لها. وكان سعر الفئة الأولى من شيفروليه لانوس يقدر بـ 146,2 ألف جنيه؛ لكن القائمة السعرية للعلامة التجارية لم تتضمن إشارة إلى السعر الجديد.
وارتفع سعر الفئة الأولى من شيفروليه أفيو بواقع 10 آلاف جنيه مسجلًا زيادة بنسبة 5,8% ليصل إلى 183,6 ألف جنيه مقابل 173,6 ألف في السابق؛ كما ارتفعت الفئة الـ”هاي لاين” من السيارة بنفس القيمة لتسجل 192,7 ألف جنيه مقابل 182,7 ألف في السابق بنسبة ارتفاع 5,5%.
وشهدت أسعار أوبترا وكروز ثباتًا في الأسعار؛ حيث يصل سعر أوبترا الأوتوماتيك إلى 200 ألف جنيه والـ”هاي لاين” إلى 210 ألف جنيه؛ فيما يقدر سعر الفئة الأولى من شيفروليه كروز بـ 300 ألف جنيه والفئة الأعلى بـ 320 ألف جنيه.
وقال المصدر إن موعد تسليم السيارات يتحدد وفق المعروض من كل طراز في السوق؛ فإذا كان متوفرًا فإن التسليم يتم بشكل فوري؛ أما إذا هناك نقص في المعروض فإن موعد التسليم يتحدد وفق الترتيب بقائمة الحجز؛ موضحًا أنه لا بد من التواصل مع المعارض بشكل مباشر لتحديد الموقف بالنسبة لكل طراز.
وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات إلى تراجع مبيعات العلامة التجارية شيفروليه خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4,7 ألف سيارة مقابل 10,3 ألف وحدة خلال الفترة المناظرة من 2016؛ بتراجع يصل إلى 5,6 ألف وحدة بنسبة انخفاض 54,4%؛ لتتراجع حصتها السوقية من مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها من 20,7% إلى 17,6%.
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