صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، فى سلسلة ذاكرة الفنون كتاب جديد عن “سوسن عامر: رمزية الفن الشعبى” للدكتورة أحلام فكرى.

تمثل الفنانة سوسن عامر إضافة فنية بالغة الخصوصية وإشعاع روح الطفولة البريئة فى لوحاتها ممتزجة بروح أنثوية رقيقة وناعمة، كما أمدتها دراساتها كباحثة دؤوب فى الفنون الشعبية بمصر وشعوب العالم برصيد لا ينفد من الأشكال والعلامات والدلالات الرمزية، انعكست فى ثنايا لوحاتها بعد امتزاجه بمخزونها الخاص من الأشكال الشعبية المصرية والأجنبية.

تعتبر الفنون الشعبية أحد روافد الثقافة الشعبية لكل مجتمع بفطرتها وأصالتها حيث تمثل مصدرا إبداعيا فى مجال الفنون بشكل عام، باعتبارها أحد أهم رموز الثقافة المحلية التى يستخدمها المبدع للتعبير عن ثقافته.

تتناول مؤلفة الكتاب عالم الفنانة سوسن عامر وتتقصى أبعاده ودوافعه ورموزه ومنابعه باحثة عن تأويلات دلالية بداخله ، متناولة مراحل حياتها منذ الطفولة ، ثم مراحلها الفنية كمرحلة فن الوشم ،ومرحلة التأثر بالأيقونات القبطية، ومرحلة الأسطورة ، ومرحلة المنحنى التعبيرى الحر فى أعمال الفنانة.

ويضم الكتاب ملحق صور خاص بأعمال الفنانة سوسن عامر ومن هذه الأعمال لوحة كائنات من التراث ، أيقونة العذراء ، الحصان والفتاة ،عروسة الحسد ،حسن ونعيمة ، وغيرها العديد من الأعمال التى ترمز إلى الحكايات والعادات الشعبية.