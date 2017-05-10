تويوتا تطرح موديل "سبيد" رباعية الدفع بقوة 2000 حصان2017-05-10 00:23:17
أعلنت شركة تويوتا طرح سيارتها موديل “سبيد” التي تنتمي للفئة رباعية الدفع المخصصة للمسالك الوعرة والصحراوية، حيث تعد قادرة على تسجيل سرعة 370 كيلو متر في الساعة.
وزودت السيارة بمحرك تصل قوته لـ2000 حصان، فضلًا عن اتساع مساحات الصمامات، لكي تكون قادرة على السير في الصحراء مسافات طويلة.
واحتاج تحويل هذه السيارة إلى سهم يتفوق من حيث السرعة على العديد من السيارات السوبر رياضية، إلى عزيمة كبيرة من “تويوتا”، خصوصاً أن “لاند كروزر” تمثل مفخرة الصانع الياباني كأحد أكثر السيارات شعبية حول العالم، على صعيد طرز الدفع الرباعي الكبيرة الحجم المخصصة للمسالك الوعرة والصحراوية.
وبنظرة سريعة على ما تخفيه نسخة سبيد، لوجدنا انها تحول المحرك ذاته الذي يتواجد في نسخ “لاند كروزر”، العادية، وانما مع تعزيزه بشاحني هواء توربو كبيرين مثبتين خلف المصد الأمامي مباشرة، كما تم ترقية الأجزاء الداخلية للمحرك على نحو مماثل عبر تزويده بصمامات أكبر اتساعا التي كان لها جعل عذا المحرك يزأر بقوة 2000 حصان يتم نقلها عبر علبة تروس جديدة كلياً.
كما تم إجراء تعديلات على هيكل السيارة، مع خفض خلوصها الأرضي، من خلال تعديلات على بنية أنظمة التعليق بصورة تتماشى أيضاً مع استيعاب إطارات “ميشلان بيلوت سبورت” المخصصة للسرعات العالية، وتأتي أعرض وأكبر حجماً من الإطارات التقليدية.
والجدير بالذكر، جاء الرقم الجديد لنسخة “سبيد” من “لاند كروزر” ليحطم الرقم العالمي لأسرع مركبة ضمن فئة الاستخدامات المتعددة، بمقدار كبير بلغ 30.6 كيلومتراً في الساعة.
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