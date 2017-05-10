قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أمس تم كسر حاجز المليون طن قمح في أول موسم الحصاد، وتستهدف الوزارة أن نصل إلى 4 ملايين طن خلال آخر الموسم.

وأكد في مداخلة هاتفية برنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي أن ما تستهدفه الوزارة من موسم الحصاد هذا العام، يكفي الدولة لمدة خمس أشهر، مما يشكل خفض في الاستيراد على مدار العام بمقدار 40%.

وحول تأخر أجور الفلاحين، قال إنه خلال 48 ساعة سيأخذ الفلاح أجره، لافتًا إلى استلام الشون والصوامع بانضباط وبفرز جيد للقمح أثناء عملية التوريد.