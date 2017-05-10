أجرت شركة “هيونداي” بعض التعديلات على سيارتها سانتا كروز الاختبارية وهي أول بيك أب للشركة، قبل طرحها بالأسواق الأوروبية.

وأكد Scott Grant، الرئيس التنفيذي لهيونداي في أستراليا، أن التعديلات التي تجريها الشركة على سيارتها لتجعلها قادرة على منافسة كل من سيارات “فورد- رينجر-وتويوتا هايلوكس”.

ومن المقرر أن تطرحها الشركة بالأسواق مطلع عام 2020، وتستغرق كل تلك الفترة من أجل تصميم سيارة قادرة على المنافسة دون وجود أي عوائق.