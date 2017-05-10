خصص السيناريست والروائي أحمد مراد، حلقة اليوم من برنامج “ليل داخلي” على راديو “إنيرجي” الذي يبث على تردد 92. إف إم، للحديث عن تاريخ السينما المصرية مع الرقابة عليها، في ذكرى مرور 100 سنة على وجود الرقابة في مصر، والتي بدأت عام 1917.

ورصد “مراد” التسلسل التاريخي للكر والفر بين الرقابة وصناع السينما، بدءً بعهد الملك فاروق، والذي أتاح الحرية للسينمائيين في تجسيد مشاكل المجتمع والأسرة المصرية والعلاقات العاطفية، دون الاقتراب بأي شكل من الأشكال من السياسة أو السلطة، حتى أنه منع فيلما تضمن شبهة الإشارة إليه، من خلال حاكم متعدد العلاقات النسائية ويسند إدارة الدولة لرئيس وزراءه الفاسد.

واستكمل الرصد فوصل إلى العهد الناصرير، واصفا الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بأنه شخص يقدر استغلال السينما، حيث أنتجت مصر في عهده 954 فيلما، وهو عدد ضخم لبلد يمر بحروب.

وأضاف أن عبدالناصر كان محبا للسينما ومقتنعا بأن الفيلم يمكنه تغيير حياة الجمهور، مشيرا إلى أن شعار السينما المبطن وقتها “الناطق الرسمي باسم الثورة”.

وتابع أن الأفلام انتقلت من رصد مشاكل الشعب كما في أفلام نجيب الريحاني عن المشاكل العائلية، بدأت الأفلام في وصف مساوئ الملكية نقول كصورة الباشا السيئة في “رد قلبي”، حيث عملت السينما على إبراز سوء الحكم الملكي، وتمجيد النظام بشكل خفيف مثلما حدث في أفلام إسماعيل ياسين.

وقال إن الخمسينات شهدت تأسيس شركة للسينما وتأميم شركات الإنتاج ودور العرض، كما شهدت إنتاج المعهد العالي للسينما، ثم جاء فيلم “شيء من الخوف” الذي يبرز شخصية عتريس “المفتري” حيث رأى الكثيرون أنها إشارة لشخصية جمال عبدالناصر فتم منع الفيلم، إلا أن لكن عبدالناصر قال “لا يمكن أن يقصدني الفيلم، لو كنت بهذه البشاعة لقتلني الناس”.

وأكد “مراد” أن أي نظام كان يسعى من خلال السينما لانتقاد انتقاد النظم السابقة، ثم جاءت فترة السبعينات ونصر أكتوبر، فخرجت مجموعة من الأفلام مثل “إعدام ميت” و”بئر الخيانة” و”فتاة من إسرائيل”، وهي أفلام تنتقد العدو وتمجد البطولات المصرية.

ومن ضمن الأزمات التي أثارتها الرقابة في الثمانينات، ما حدث مع فيلم “الغول” عام 1983 حيث يروي قصة رجل أعمال مسن وفتاة لم تلب نزواته، ويكشف الفيلم عن حماية السلطة والنفوذ للمجرمين أحيانا، وكذلك تحدث “مراد” عن فيلم

“البريء” الذي صدر عام 1986 وناقش السجن السياسي في مصر واستغلال جهل الشباب الملتحق بالجيش في تعذيب الخصوم، وهو الفيلم الذي منع ولم يعرض سوى بعد 19 عاما من إنتاجه.

وقال مراد إن “لامؤاخذة” للمخرج عمرو سلامة، كان يحمل اسم “إسلام حنا” في البداية وتم تغييره بعد تدخل الرقابة.