اعتذر “نمنم” بطل مسلسل الأطفال الشهير “عالم سمسم” في مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية رانيا علواني، عن الظهور في حلقة مساء الثلاثاء من البرنامج، مع أصدقائه “خوخة” و”فلفل”، وذلك بسبب وجوده في حديقة برنامج “عالم سمسم” التي يقوم بالاعتناء بها وتجهيزها لعودة البرنامج في موسمه الجديد بعد اختفاء دام ثمان سنوات، خلال شهر رمضان المقبل على شاشة النهار.

أشار “نمنم” إلى أنه موجود في حديقة عالم سمسم للاعتناء بالورود والأشجار و إطعام العصافير، فهو يتمنى أن يصبح مهندس زراعي، كما تمنى أن يقوم الجميع بإلقاء القمامة في سلة المهملات وليس في الشارع للحفاظ على نظافة الأماكن.

يذكر أن البرنامج استضاف أيضا الخبير الإعلامي ومنتج البرنامج، عمرو قورة؛ الذي تحدث عن كواليس عودة برنامج الأطفال الشهير وكيف تم التحضير له، كما كشف عن أهم تفاصيل الموسم الجديد الذي يهدف إلى استعادة “لمة العائلة”، وينطلق تحت شعار “احلم - خطط- حقق”